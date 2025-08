Poste, da Sda servizio 2ruotExpress per trasportare moto, scooter e bici

Dalle moto alle biciclette la vacanza on the road conserva un fascino che non sbiadisce ed è sinonimo di libertà e spazi sconfinati. Ai viaggiatori più avventurosi e agli amanti della vacanza all’aria aperta Poste Italiane offre un comodo servizio per spedire la moto, lo scooter o la bici in Italia e all’estero e ritirarla nel luogo prescelto per il soggiorno. Si tratta di 2ruotExpress il servizio di Sda, corriere espresso di Poste Italiane, per il trasporto delle due ruote a motore o a pedali, con ritiro in Italia nelle 90 filiali di Sda presenti in Italia e a Barcellona in Spagna. Per le altre destinazioni europee o extraeuropee, il servizio è disponibile a domanda ed è confezionato “su misura” dell’interessato.

2ruotExpress assicura il veicolo contro incendio, furto e danneggiamenti. La motocicletta, lo scooter o la bicicletta viaggiano in sicurezza in speciali gabbie metalliche e con le apposite cinghie di ancoraggio che lo proteggono dagli urti. Un sistema di rilevazione satellitare ne consente il tracciamento in tempo reale per monitorare lo stato della spedizione. Il mittente dovrà recarsi presso la sede Sda di partenza per assistere alle manovre di carico ed ancoraggio del mezzo all’interno dell’apposita gabbia. A chi intende invece viaggiare libero dai bagagli e vuol far recapitare le proprie valigie nel luogo di villeggiatura Poste Italiane mette a disposizione il servizio Poste Delivery Web: si possono spedire in Italia e all’estero bagagli e pacchi fino a 30 kg di peso, scegliendo di farli ritirare da casa, da un indirizzo diverso, da un ufficio postale o da un punto di ritiro della rete Punto Poste.

L’invio si può preparare e completare online, dal sito web poste.it o dall’App di Poste Italiane, per un’esperienza semplice e veloce. Il servizio può essere acquistato anche attraverso la nuova funzione gratuita del Borsellino Spedizioni, che consente di utilizzare il credito ricaricato, facilitando così il pagamento. Inoltre, per ogni ricarica, è riconosciuto fino al 15% di bonus, da utilizzare per acquistare soluzioni successive. Poste Delivery Web offre il monitoraggio dello stato della spedizione, dalla partenza fino all'arrivo a destinazione, sul sito poste.it o App Poste Italiane. Basta inserire il numero di tracking in “Cerca Spedizione” o attivare le notifiche via e-mail o sms.