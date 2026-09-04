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Poste italiane, il Gran Premio d’Italia corre anche sui francobolli

Dall’emissione per il centenario dell’Autodromo alle celebrazioni dedicate alla Ferrari,

la memoria dell’evento rivive anche nelle carte-valori postali

20220903AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA - 8Ufficio stampa)
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04 settembre 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
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L'attesa per il Gran Premio d'Italia accende l'Autodromo Nazionale di Monza, ma la storia del "Tempio della Velocità" passa anche dalla filatelia. Tra le emissioni più rappresentative c’è quella del 2022: il francobollo dedicato al centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza, inaugurato nel 1922 e divenuto nel tempo uno dei circuiti più celebri del motorsport mondiale. L’immagine raffigura una fase del secondo Gran Premio d’Italia disputato a Monza, celebrando un luogo che ha accompagnato generazioni di piloti e appassionati e che continua a rappresentare un simbolo dello sport automobilistico.

La storia della Formula 1 trova spazio anche nelle emissioni dedicate alla Ferrari. Nel 2001 un francobollo celebrò la conquista del titolo mondiale da parte della Scuderia di Maranello, rendendo omaggio a uno dei successi più significativi della tradizione sportiva italiana. Completa questo percorso l’emissione dedicata all’Automobile Club d’Italia (ACI), che da oltre un secolo sostiene lo sviluppo dell’automobilismo nazionale e promuove la cultura della mobilità, della sicurezza stradale e dello sport motoristico.

Il rapporto tra filatelia e automobilismo è stato celebrato anche nel 1997, con un foglietto dedicato alla "Giornata della Ferrari" organizzata nell’ambito dell’Esposizione Mondiale di Filatelia di Milano. Un ulteriore riconoscimento al valore sportivo e culturale assunto dall'automobile nella storia del Paese. Attraverso queste emissioni, Poste Italiane restituisce un racconto fatto di circuiti, campioni e grandi imprese sportive, nel quale Monza occupa un posto centrale. Un patrimonio che unisce la tradizione dell’automobilismo alla capacità del francobollo di conservare nel tempo immagini e protagonisti della storia italiana.

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Formula 1 Gran Premio d'Italia Autodromo Nazionale di Monza
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