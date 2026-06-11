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Poste Italiane lancia la nuova campagna antifrode

“Un truffatore non può fare nulla senza di te”

Poste Italiane - (Ufficio stampa)
Poste Italiane - (Ufficio stampa)
11 giugno 2026 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Un truffatore non può fare nulla senza di te”, è il messaggio recapitato dall’ultima campagna antifrode lanciata da Poste Italiane per contrastare il fenomeno sempre più diffuso delle truffe digitali. (Video)

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Il focus dell’iniziativa è centrato sulla manipolazione, una tecnica utilizzata da male intenzionati che tentano in questo modo di far leva sulle emozioni o stati d’animo come la come paura, urgenza, o fiducia, con l’obiettivo di indurre i malcapitati ad autorizzare trasferimenti di denaro, approfittando soprattutto della crescente diffusione dei bonifici istantanei.

Per raggiungere il più alto numero di persone, Poste Italiane ha attivato tutti i principali canali di contatto con la clientela: dal sito poste.it nella sezione “Sicurezza Online”, all’App, ai social, dai 23 mila display degli oltre 12 mila uffici postali, fino 9000 negli ATM.

I truffatori adottano stratagemmi di vario tipo, promettendo ad esempio investimenti vantaggiosi e guadagni facili, fingendosi operatori di Poste Italiane o funzionari di Pubblica Sicurezza, o ancora simulando l’emergenza di un familiare in difficoltà oppure fingendo di intavolare relazioni sentimentali online. E se le tecniche variano, l’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere dati personali, codici di accesso o indurre le vittime ad effettuare pagamenti immediati.

Per questo la campagna ricorda che i truffatori non possono fare nulla senza la collaborazione delle vittime e mette in guardia da coloro che avanzano richieste urgenti, o che chiedono di condividere credenziali o codici OTP, e invita a verificare sempre richieste sospette attraverso i canali ufficiali.

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truffatori campagna antifrode manipolazione bonifici istantanei
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