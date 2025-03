Poste: lancia Deposito Supersmart Premium

Poste Italiane lancia Deposito Supersmart Premium. Per i risparmiatori di Poste Italiane c’è tempo fino al 4 aprile prossimo per sottoscrivere il Deposito Supersmart Premium, un’opportunità riservata ai titolari di Libretto Smart che apportano nuova liquidità in Poste Italiane. Questa offerta permette di ottenere un tasso annuo lordo del 2,25% sulle somme accantonate e portate alla scadenza di 366 giorni. Le somme che incrementano il saldo di nuova liquidità si considerano quelle versate a partire dal 7 marzo 2025, attraverso bonifico bancario, versamento di assegni bancari e circolari, o accredito di stipendi e pensioni.

L’importo minimo sottoscrivibile è di 500 euro, con incrementi di 50 euro, si può sottoscrivere online o da App, oppure in Ufficio Postale, e comporta diversi vantaggi: non sono previsti costi per l’attivazione o la disattivazione del servizio, ad eccezione degli oneri fiscali; in qualsiasi momento è possibile svincolare le somme accantonate, anche parzialmente; possibile monitorare lo stato dei depositi da web, da App o in Ufficio Postale. Come da Foglio Informativo del Libretto Smart, consultabile al link https://buonielibretti.poste.it/ Cassa Depositi e Prestiti SpA si riserva la facoltà di interrompere l’offerta del Deposito Supersmart Premium in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati, dandone comunicazione alla clientela.