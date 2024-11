Poste, lunedì 18 con Fao webinar su 'diritto al cibo'

Lunedì 18 novembre è in programma sul sito di Poste Italiane il webinar di Educazione Digitale “Diritto al cibo per una vita e un futuro migliori” nel corso del quale gli esperti della FAO - l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura forniranno una vista sulle sfide principali che riguardano l’accesso al cibo e sul contributo che ognuno di noi può dare verso la costruzione di sistemi agroalimentari più sostenibili. Sarà possibile partecipare dal link e presentare in diretta le domande via chat al relatore.

Durante l’incontro si approfondiranno gli aspetti legati al cibo riconosciuto universalmente come un diritto umano essenziale, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, diritto purtroppo ancora oggi non garantito a tutta la popolazione mondiale: 733 milioni di persone soffrono la fame, nonostante la produzione alimentare attuale sarebbe sufficiente per sfamare l'intera popolazione mondiale.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University di Poste Italiane si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche, videopillole e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.