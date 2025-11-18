circle x black
Cerca nel sito
 

Poste, quattro webinar sul valore della previdenza

Fino a domenica 23 novembre, nel mese dell’Educazione Finanziaria, la Settimana dell’Educazione Previdenziale

Poste, quattro webinar sul valore della previdenza
18 novembre 2025 | 16.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

All’interno del Mese dell’Educazione Finanziaria, è iniziata la Settimana dell’Educazione Previdenziale, (da lunedì 17 a domenica 23 novembre). In questi giorni l’obiettivo è quello di aumentare la cultura previdenziale dei cittadini, favorendo una migliore comprensione del funzionamento del sistema di previdenza complementare e accrescendo la consapevolezza sull’importanza di iniziare prima possibile a pianificare il proprio percorso previdenziale.

In occasione della Settimana dell’Educazione Previdenziale, Poste Italiane ha programmato 4 webinar di Educazione Finanziaria sulla tematica “La previdenza”. Si comincia martedì 18 con un doppio appuntamento: il primo alle ore 10 (con sottotitoli e interprete LIS), mentre il secondo alle ore 16. Si prosegue giovedì 20 novembre, sempre in un doppio incontro online: alle ore 10 e poi alle ore 16 (con sottotitoli e interprete LIS). Nel corso di ciascuna sessione i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio le tre collane in “Video pillole” (base, intermedia ed evoluta) utili per orientarsi tra le possibili soluzioni finanziarie, assicurative e previdenziali e per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita personali e familiari.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Previdenza Educazione Finanziaria Mese dell'Educazione Finanziaria Settimana dell'Educazione Previdenziale
Vedi anche
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza