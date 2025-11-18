Poste, quattro webinar sul valore della previdenza

All’interno del Mese dell’Educazione Finanziaria, è iniziata la Settimana dell’Educazione Previdenziale, (da lunedì 17 a domenica 23 novembre). In questi giorni l’obiettivo è quello di aumentare la cultura previdenziale dei cittadini, favorendo una migliore comprensione del funzionamento del sistema di previdenza complementare e accrescendo la consapevolezza sull’importanza di iniziare prima possibile a pianificare il proprio percorso previdenziale.

In occasione della Settimana dell’Educazione Previdenziale, Poste Italiane ha programmato 4 webinar di Educazione Finanziaria sulla tematica “La previdenza”. Si comincia martedì 18 con un doppio appuntamento: il primo alle ore 10 (con sottotitoli e interprete LIS), mentre il secondo alle ore 16. Si prosegue giovedì 20 novembre, sempre in un doppio incontro online: alle ore 10 e poi alle ore 16 (con sottotitoli e interprete LIS). Nel corso di ciascuna sessione i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio le tre collane in “Video pillole” (base, intermedia ed evoluta) utili per orientarsi tra le possibili soluzioni finanziarie, assicurative e previdenziali e per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita personali e familiari.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite