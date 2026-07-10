Previdenza: Fava (Inps), 'puntiamo su giovani e donne per sostenibilità sistema'

"Come Inps, per arrivare ad una maggiore sostenibilità puntiamo sul lavoro, perchè è da esso che si sviluppano l'occupabilità, l'occupazione e i contributi. Per farlo, puntiamo sui giovani e sulle donne ma anche sulla possibilità di continuare a lavorare, facoltativamente, per gli over 60 che ne abbiano ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura". Sono le parole di Gabriele Fava, presidente Inps, in occasione della presentazione, oggi a Roma, del XXV Rapporto annuale dell'Inps, il principale documento di analisi dell'Istituto che scatta una fotografia aggiornata dell'evoluzione del sistema previdenziale e di welfare del Paese.