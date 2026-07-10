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Previdenza: Inps, '21 mln di lavoratori dipendenti nel 2025, puntare su giovani e donne'

10 luglio 2026 | 10.41
Redazione Adnkronos
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Nel 2025, per la prima volta, i lavoratori dipendenti hanno superato la soglia dei 21 milioni, in aumento dell'1,2% sull'anno precedente. Limitato al +0,2% l'incremento del numero medio di giornate retribuite, così come quello relativo alla quota di lavoratrici, che dal 45,16 del 2024 passano al 45,18%. I lavoratori stranieri dipendenti sono poco più di 3 milioni, pari al 14,3% del totale. A dirlo è il XXV Rapporto annuale dell'Inps, con cui l'istituto di previdenza racconta l'evoluzione del sistema previdenziale e di welfare, con dati, analisi e approfondimenti sui principali fenomeni sociali, economici e demografici del Paese. Alla presentazione del rapporto, durante la quale è intervenuta anche la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, il presidente Inps Gabriele Fava ha identificato tre sfide da vincere per la sostenibilità del sistema previdenziale: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale.

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