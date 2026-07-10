Previdenza: ministra Calderone, 'Inps partner Ministero in gestione piattaforma di inclusione sociale e lavorativa'

"Il Ministero del Lavoro ha voluto che l'Inps fosse il partner nella gestione della piattaforma di inclusione sociale e lavorativa, che per noi è il marketplace digitale che consente l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e, soprattutto, di migliorare la nostra capacità di erogare formazione professionale di qualità. Attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, poi, possiamo anche mappare i fabbisogni delle imprese e la formazione necessaria per le nuove sfide e figure professionali richieste dal mondo del lavoro". Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presentazione, oggi a Roma, del XXV Rapporto annuale dell'Inps, che fotografa l'evoluzione del sistema previdenziale e di welfare del Paese.