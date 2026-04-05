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Petrolio, Opec+ aumenta la produzione: 206mila barili in più da maggio

La decisione mentre lo stop nello stretto di Hormuz per la guerra in Iran condiziona l’offerta di greggio e fa salire alle stelle le quotazioni

Barili di petrolio (Fotogramma/ipa9
Barili di petrolio (Fotogramma/ipa9
05 aprile 2026 | 17.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I membri dell’Opec+ prevedono di aumentare le quote di produzione da maggio, una mossa simbolica mentre lo stop nello stretto di Hormuz per la guerra in Iran condiziona l’offerta di greggio e fa salire alle stelle le quotazioni.

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Quanti barili di petrolio in più

I principali produttori, tra i quali Arabia Saudita e Russia, riuniti in videoconferenza, hanno raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di circa 206.000 barili al giorno dal prossimo mese. I partner hanno pero avvertito che la riparazione delle infrastrutture energetiche, come quelle danneggiate dalla guerra in Medio Oriente, è "costosa e richiede molto tempo", il che potrebbe impattare la volatilità del mercato petrolifero, con il rischio di compromettere l'approvvigionamento globale anche in futuro.

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