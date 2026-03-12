Publiacqua, Ciolini (Estra): "Giusto investimento in Plures"

"Aver investito il capitale industriale e la storia di Consiag ed Estra nel progetto che ha dato vita a Plures è stata una scelta giusta. La decisione del Tribunale di Firenze, che consente di riacquistare le quote detenute da Acea e di riportare integralmente in mano pubblica la gestione delle risorse idriche, difficilmente sarebbe stata alla portata di singole realtà come Estra, ASM, Publiacqua o dei Comuni presi individualmente". Lo sottolinea Nicola Ciolini, vicepresidente di Plures e amministratore delegato di Estra, in riferimento alla sentenza del Tribunale Civile di Firenze che ha definito il contenzioso relativo alla partecipazione del socio privato in Publiacqua.

"Questo risultato - aggiunge - è anche il frutto della storia industriale del nostro territorio e del coraggio di mettere in discussione assetti consolidati, scegliendo di guardare oltre gli interessi delle singole comunità per costruire un grande progetto industriale. Un progetto che oggi dimostra tutta la sua solidità". "Senza Plures, difficilmente i Comuni avrebbero potuto impegnare risorse per circa 122 milioni di euro necessarie alla riacquisizione delle quote di Acea. La visione dei sindaci che hanno immaginato e portato avanti il progetto della multiutility si conferma ancora una volta lungimirante» conclude Ciolini.