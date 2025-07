Rabona Mobile prima compagnia telefonica italiana a operare negli Usa

Rabona Corporation, Spa statunitense fondata da imprenditori italiani con sede a New York, rafforza la propria presenza sul mercato Usa. La società, infatti, è oggi operativa in tutti i 50 Stati, grazie alla licenza federale rilasciata dalla Federal Communications Commission (FCC) e alle autorizzazioni ottenute nei singoli Stati. "Per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, un operatore mobile fondato da imprenditori italiani ha ottenuto la piena autorizzazione federale e statale per offrire servizi su tutto il territorio americano. Questo risultato segna un traguardo storico: un’iniziativa completamente privata, nata dall’imprenditoria italiana, ha dato vita a una compagnia telefonica pienamente operativa negli Stati Uniti", spiega la società in una nota, sottolineando che "il servizio è attivo con rete 5G tra le più performanti del Paese, attivazione digitale tramite eSIM, App ufficiale e piattaforme tecnologiche interamente dislocate negli Stati Uniti".

Stefano e Maurizio D’Alessandro, fondatori e titolari dell’intera proprietà della società, guidano direttamente la governance di Rabona Corporation. "Portare un brand italiano nel cuore dell’industria americana delle telecomunicazioni è un traguardo che ci riempie di orgoglio - dichiara Maurizio D’Alessandro, ceo di Rabona Corporation - Con Rabona Mobile Usa realizziamo la nostra visione di un servizio mobile moderno: digitale, veloce, trasparente, con l’anima italiana. Essere il primo operatore fondato da italiani attivo su scala nazionale negli Stati Uniti è solo l’inizio: puntiamo a connettere persone, comunità e passioni, con particolare attenzione al mondo del calcio, che rappresenta una parte profonda del nostro Dna".

"Rabona Mobile si inserisce in un contesto MVNO in forte crescita e si propone di consolidare la propria posizione attraverso una strategia basata su qualità del servizio, innovazione digitale ed empatia culturale. In vista dei Mondiali di Calcio 2026, che si svolgeranno anche negli Stati Uniti, l’azienda intende rafforzare ulteriormente la propria presenza attraverso iniziative mirate e partnership locali, unendo tecnologia e passione", fa sapere nella nota la società.