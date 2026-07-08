circle x black
Cerca nel sito
 

Rapporto blue economy, valore aggiunto di 79 mld in Italia nel 2024, attiva su intera economia 225 mld

Rapporto blue economy - (Foto Adnkronos)
Rapporto blue economy - (Foto Adnkronos)
08 luglio 2026 | 16.42
Simona Temperini
LETTURA: 1 minuti

Il complesso delle attività riconducibili alla blue economy nel 2024 porta a un valore aggiunto diretto pari a circa 79 miliardi di euro, che salgono a quasi 225 miliardi considerando gli effetti di attivazione sull’intera economia, il settore rappresenta l’11,4% del valore aggiunto complessivamente prodotto in Italia, migliorando ulteriormente il risultato già conseguito nel 2023. È quanto emerge dal rapporto dell'osservatorio nazionale sull’economia del mare OsserMare, centro studi Tagliacarne - Unioncamere, Informare, Camera di commercio Frosinone Latina e Blue Forum Italia network.

Accanto alla dimensione economica, emerge quella sociale, rappresentata dall’occupazione. "In una fase caratterizzata da una crescita diffusa del numero degli occupati nel Paese", l’economia del mare nel 2024 "mostra una dinamica ancora più intensa: gli addetti aumentano del 4,2%, un valore quasi triplo rispetto alla crescita registrata complessivamente nell’economia italiana. Di conseguenza, cresce anche il peso dell’occupazione blu sul totale degli occupati, passando dal 4,2% del 2023 all’attuale 4,3%".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
blue economy valore aggiunto economia del mare
Vedi anche
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Ankara, summit Nato 'dirottato' da Trump - Videonews dal nostro inviato
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video
Mancini ct dell'Italia? La 'melina': "Devo allenare Nazionale Politici" - Video
Vertice Nato, l'arrivo di Trump e Meloni al ricevimento ufficiale ad Ankara - Video
Trump: "Il rapporto con la Nato è peggiorato per la Groenlandia" - Video
News to go
Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza