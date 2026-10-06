Raschillà (Grandi Opere Autostrade per l'Italia): "Fine scavo galleria San Donato traguardo importantissimo"

L'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria San Donato rappresenta un traguardo per le centinaia di persone impegnate nel cantiere, che ha richiesto di mantenere la circolazione autostradale durante le lavorazioni. Antonio Raschilla, direttore Grandi Opere di Autostrade per l'Italia, ha sottolineato le difficoltà tecniche e organizzative dell'intervento e il contributo delle maestranze. "Una giornata come oggi per noi è un giorno importantissimo ed emozionantissimo perché pensiamo a tutte le nostre maestranze, a tutte le nostre donne, uomini, operai di tutto il Gruppo Autostrade per l'Italia che davvero nel corso degli ultimi anni hanno speso gran parte della loro vita in questa galleria", ha dichiarato.