Ravasi (UCL): "La collaborazione con University College London non riguarda solo i contenuti, ma la ricerca sui processi di apprendimento"

"Le corporate academy hanno spesso collaborato con le università nello sviluppo di contenuti, ma in questo caso la novità è rappresentata dalla ricerca di base sui processi di apprendimento". Davide Ravasi, Director of UCL School of Management, sottolinea il carattere innovativo dell'accordo tra Angelini Academy e University College London, presentato a Londra, a Casa Italia, sede dell'Ambasciata italiana. La collaborazione punta a studiare come i manager apprendono e applicano le conoscenze nel contesto lavorativo, con una ricerca che può contribuire, oltre la formazione manageriale, allo sviluppo di nuovi format e modelli di apprendimento.