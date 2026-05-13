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Rebuild 2026, Buttieri (Federcasa): "Piano casa è grande opportunità per sistema dell'abitare"

'In questa dodicesima edizione confrontiamo dotazioni e prospettive del nuovo Piano del governo per aziende pubbliche e settore casa'

Marco Buttieri - (foto Adnkronos)
Marco Buttieri - (foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo qui a Rebuild 2026 come Federcasa, che riunisce 85 aziende pubbliche, per parlare di Piano casa. Il governo, infatti, ha varato la settimana scorsa questo imponente piano, che è in fase di attuazione perché è stato assegnato alla Camera dei deputati per la discussione alla Commissione ambiente e noi commenteremo le dotazioni e le opportunità per le nostre aziende e per il sistema casa in generale". A dirlo Marco Buttieri, presidente Federcasa, alla dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn).

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"Avevamo partecipato all’edizione di Rebuild di due anni fa e, personalmente, l'ho vista molto implementata e attiva: complimenti all'organizzazione e a tutti i partecipanti", conclude.

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Tag
Rebuild 2026 Piano casa innovazione sostenibile
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