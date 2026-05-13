circle x black
Cerca nel sito
 

Rebuild 2026, Costa (Autobrennero): "Innovazione e digitalizzazione guideranno mobilità del futuro"

'Puntare a una mobilità sempre più coordinata, cooperativa e sempre meno individuale, dove i mezzi comunicano tra loro e con l'infrastruttura'

Carlo Costa - (foto Adnkronos)
Carlo Costa - (foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 13.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Noi gestiamo un'arteria che va dal passo del Brennero fino alla Pianura padana, che è di un'importanza straordinaria nell'ambito europeo, in quanto passa oltre il 10% di tutto l'import ed export italiano per il passo del Brennero. La gestiamo in qualità di soggetti riconosciuti come portatori di innovazione e sicurezza nell'ambito della mobilità. Il lavoro che stiamo facendo ora è su digitalizzazione della mobilità e sensoristica, che consente di produrre un gemello digitale delle opere che poi vengono soggette ai carichi in transito, ma che sono monitorate in tempo reale e dove la parte previsionale, utilizzando anche algoritmi di intelligenza artificiale, risulta assolutamente deterministica". Così Carlo Costa, direttore tecnico generale Autostrade del Brennero, alla dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

CTA

"Ciò rappresenta l'idea di immaginare una mobilità che sia sempre più coordinata, cooperativa e sempre meno individuale, dove i mezzi comunicano con gli altri mezzi e con l'infrastruttura -sottolinea Costa-. Ecco, questo aspetto è la chiave di sviluppo del futuro che cambierà dalla vita di tutti noi e avrà anche un beneficio rispetto allo sviluppo urbano delle città e all'ambito civile, dove ormai la tecnica Bim (Building information modeling), il gemello digitale e la parte di sensoristica nella gestione dei processi, risultano imprescindibili da uno sviluppo sostenibile e da un incremento della sicurezza".

"Rebuild rappresenta una bellissima iniziativa che porta a confrontarsi in un ambito fieristico, ma soprattutto congressuale, rispetto a tematiche che tracceranno l'indirizzo del futuro. Pertanto, Autobrennero è sempre stata presente in queste e anche nelle sessioni degli anni precedenti perché ha sempre fatto di innovazione e ricerca un elemento cardine del proprio sviluppo", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rebuild 2026 innovazione digitalizzazione mobilità sostenibile
Vedi anche
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza