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Rebuild 2026, Cugno (Thales Alenia Space): "Spazio e città sempre più integrati grazie ad Ai"

‘Tecnologie spaziali e terrestri condividono innovazione e trasferimento tecnologico’

Walter Cugno - (foto Adnkronos)
Walter Cugno - (foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“E’ sempre un piacere per noi tornare a presenziare a questo evento di Rebuild; quest'anno, in particolare, in cui si parla della abitabilità dell'abitare, che è comune con quanto sviluppiamo come azienda nello spazio, Thales Alenia Space, infatti, è leader internazionale europeo e mondiale sullo sviluppo dei sistemi abitabili e abitati nello spazio. Pertanto, è piacevole discutere e verificare quanto c’è in comune tra gli sviluppi terrestri e gli sviluppi spaziali e quanto si può essere di trasferimento tecnologico tra un dominio e l'altro”. Lo ha detto Walter Cugno, Senior Advisor Esplorazione e Scienza - Thales Alenia Space, intervenendo al panel ‘Quando le tecnologie digitali cambiano la vita delle città e dei territori’, nella seconda giornata di lavori della dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

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“All’interno del panel abbiamo parlato proprio di questo ed è stato veramente interessante capire soprattutto come corre la tecnologia, in questi ultimi tempi, spinta dalle potenzialità dell'intelligenza artificiale che comunque ha un impatto significativo sia su quanto viene fatto e sviluppato per le applicazioni spaziali, parimenti quanto viene fatto e sviluppato nell'applicazione terrestre”, conclude.

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Rebuild 2026 spazio città intelligenza artificiale abitabilità dell'abitare
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