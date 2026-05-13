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Rebuild 2026, Panarari (Unimore): "L'abitare è al centro delle nuove relazioni sociali"

'Dal confronto tra ricerca, economia e società nascono nuove riflessioni sui bisogni abitativi e sul ruolo sociale della casa'

Massimiliano Panarari - (foto Adnkronos)
Massimiliano Panarari - (foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 13.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un evento come Rebuild è particolarmente stimolante e interessante, soprattutto per chi, come me, viene dall'accademia e dal mondo della ricerca. È un modo di entrare all'interno dei processi economici, le relazioni dirette tra gli attori della nostra società in un settore fondamentale come quello dell'abitare, del costruire e dunque anche del dare vita a relazioni sociali attraverso il tessuto abitativo e quella fondamentale dimensione del legame sociale che è trovare case e luoghi abitabili per le persone". E' quanto affermato da Massimiliano Panarari, professore presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in occasione della dodicesima edizione di Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn).

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"Il mio intervento, nel corso di queste giornate, è stato caratterizzato da un tentativo di sviluppare riflessioni sociologiche rispetto all'abitare, alla casa, ai nuovi bisogni e alle domande sociali che la caratterizzano", conclude.

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Rebuild 2026 abitare costruzioni sostenibili
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