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Rebuild 2026, Tosolini (Ipes-Federcasa): "Costruire in modo più rapido ed efficiente è oggi una necessità per l’edilizia pubblica"

"Modularità e condivisione delle buone pratiche per ridurre tempi, costi e margini di errore nei progetti abitativi"

Francesca Tosolini - (Foto Adnkronos)
Francesca Tosolini - (Foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È fondamentale continuare a lavorare su livelli sempre più alti di innovazione, perché la politica non può scendere, ma può orientare verso soluzioni che migliorino i processi e riducano le criticità”. Lo ha dichiarato Francesca Tosolini, presidente di IPES Bolzano e vicepresidente di Federcasa, intervenendo alla dodicesima edizione di REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni in corso a Riva del Garda.

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Tosolini ha sottolineato come il settore si trovi di fronte a una trasformazione che riguarda non solo le tecniche costruttive, ma anche l’organizzazione e la diffusione delle buone pratiche tra i diversi territori. “Se un tempo si parlava di 3-4 anni per realizzare un intervento, oggi spesso si arriva a 10-12 anni: non è solo una questione di costruzione, ma di intero processo”, ha evidenziato. Infine, la presidente IPES ha richiamato l’importanza della collaborazione tra enti e sistemi regionali, in un momento in cui il tema abitativo è tornato centrale nel dibattito pubblico. “Attraverso la Federazione nazionale è importante diffondere queste buone pratiche, perché i problemi sono comuni e condividere soluzioni significa generare un vantaggio per tutti”, ha concluso.

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innovazione sostenibile costruzioni abitativo
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