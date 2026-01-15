Retail: la crescita di 'Marca' riflette quella del comparto

28 catene della grande distribuzione, 1.540 espositori, 10 padiglioni e 25.000 visitatori attesi. Questi i numeri che fotografano la 22esima edizione di Marca by BolognaFiere & Adm - Associazione distribuzione moderna, la due giorni che si conferma come piattaforma di riferimento europea per un settore che in Italia vale oltre 30 punti di quota nel Largo Consumo e punta a un fatturato record di 31,5 miliardi di euro. In svolgimento il 14 e 15 gennaio negli spazi di Bolognafiere, la kermesse integra in un unico format aree espositive e contenuti di approfondimento capaci di coprire l'intero universo della marca commerciale: Food, Fresco, Non Food, packaging, servizi e soluzioni per la filiera. Al taglio del nastro inaugurale, oltre alle istituzioni locali, anche il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.