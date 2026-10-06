Rettore Bocconi: "Da Salone Csr riflessioni per 'andare oltre'"

"Ormai per noi è una tradizione ospitare il salone della CSR e dell'innovazione sociale: lo consideriamo un evento fondamentale essendo un'istituzione che forma ragazze e ragazzi".

Così Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi di Milano dove fino all'8 di ottobre è in corso il Salone della Csr e dell’innovazione sociale, mettendo in luce il ruolo dei giovani e della ricerca "sull'impatto che possono avere sul mondo". Cambiarlo significa partire da "responsabilità", bisogna inoltre "essere innovativi" e "capire che tutto ciò che facciamo dal punto di vista economico e tecnologico ha un impatto sociale. Le riflessioni che facciamo ogni anno, grazie alla partnership con il Salone della Csr, ci permettono di aggiornare il nostro punto di vista e come suggerisce il tema di quest'anno: 'Andare oltre'".