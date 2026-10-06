circle x black
Cerca nel sito
 

Rettore Bocconi: "Da Salone Csr riflessioni per 'andare oltre'"

Francesco Billari - Adnkronos
Francesco Billari - Adnkronos
06 ottobre 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ormai per noi è una tradizione ospitare il salone della CSR e dell'innovazione sociale: lo consideriamo un evento fondamentale essendo un'istituzione che forma ragazze e ragazzi".

Così Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi di Milano dove fino all'8 di ottobre è in corso il Salone della Csr e dell’innovazione sociale, mettendo in luce il ruolo dei giovani e della ricerca "sull'impatto che possono avere sul mondo". Cambiarlo significa partire da "responsabilità", bisogna inoltre "essere innovativi" e "capire che tutto ciò che facciamo dal punto di vista economico e tecnologico ha un impatto sociale. Le riflessioni che facciamo ogni anno, grazie alla partnership con il Salone della Csr, ci permettono di aggiornare il nostro punto di vista e come suggerisce il tema di quest'anno: 'Andare oltre'".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sostenibilità CSR innovazione sociale
Vedi anche
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video
News to go
Ue, prezzi case +4,7% nel secondo trimestre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza