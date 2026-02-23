circle x black
Ricerca, Fabiola Gianotti terrà discorso conclusivo World Tech Conference 2026

23 febbraio 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà Fabiola Gianotti, ex direttrice generale del CERN, a tenere il discorso conclusivo alla World Tech Conference 2026, una prolusione in cui la studiosa offrirà la sua prospettiva sul futuro della scienza e della tecnologia di frontiera. La World Tech Conference - in calendario a Milano dal 24 al 28 giugno - si propone come il primo Forum Globale dedicato a progettare il modello della prossima società tecnologica avanzata. A guidare l'iniziativa è un Comitato Scientifico internazionale - composto da scienziati di diverse discipline accademiche - che assicura la qualità e la direzione del Forum.

La Gianotti è entrata a far parte del CERN come ricercatrice fisica nel 1994. Dal 2009 al 2013 è stata a capo dell'esperimento ATLAS presso il Large Hadron Collider (LHC). È stato durante questo periodo che gli esperimenti ATLAS e CMS hanno annunciato la scoperta del bosone di Higgs. È stata nominata direttrice generale del CERN per un primo mandato a partire dal 2016, rinnovato per un secondo mandato a partire dal 2021. È la prima donna ad aver ricoperto questo ruolo e la prima direttrice generale a essere rinominata per un secondo mandato completo. Ha ricevuto 15 lauree honoris causa da università di tutto il mondo ed è membro straniero di otto accademie scientifiche internazionali. Nel 2012 è stata classificata al quinto posto nella lista delle persone dell'anno della rivista Time. Nel 2013 ha ricevuto sia lo Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics che il Premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica e nel 2019 ha ricevuto la Tate Medal for International Leadership dall'American Institute of Physics.

