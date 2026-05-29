Riciclo e sport, Mornati (Coni): "Festeggiamo protocollo con Conai per tutela ambiente"

"Oggi festeggiamo la partnership Coni - Conai. È un momento importante perché rilancia quello che abbiamo fatto a Milano - Cortina e ci proietta verso Los Angeles 2028. Al centro del protocollo c'è il rispetto e la tutela dell'ambiente, che è uno dei fondamenti dello sport e dell'olimpismo moderno". Lo ha dichiarato Carlo Mornati, segretario generale Coni, a margine dell'evento conclusivo del progetto 'Riciclo di classe' che ha visto la partecipazione di circa 200 giovani alunni nella tenuta presidenziale in una giornata dedicata all'ambiente.