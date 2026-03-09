Rifiuti, Gruppo Hera acquisisce il controllo di Sea

Il Gruppo Hera acquisisce il controllo di Servizi Ecologici Ambientali (Sea), attiva nella gestione di una piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali a Camerata Picena (AN): attraverso Herambiente Servizi Industriali, attiva nel trattamento rifiuti industriali, la multiutility sale così all’83% dell’operatore anconetano. La transazione - spiega una nota congiunta - riguarda il 52% del capitale di Sea detenuto dalla società Fermas (di proprietà della famiglia Massi), che si aggiunge al 31% già acquisito da Hasi nel 2021.

L’attuale proprietà, nella persona del presidente ed amministratore delegato Alessandro Massi, rimarrà all’interno della nuova compagine societaria con importanti ruoli operativi, così come rimarrà l’attuale management.

La compravendita finalizzata oggi rientra nell’accordo quadro sottoscritto fra le parti già nel 2021 ed è avvenuta a seguito dell’ottenimento, da parte di Sea, dell’autorizzazione al revamping dell’intero parco impiantistico di Camerata Picena, con la creazione di un polo di eccellenza ambientale per il centro Italia. Tale polo, una volta operativo, produrrà un importante impatto occupazionale a favore della comunità locale, con gli addetti che passeranno dalle attuali 34 a 66 risorse. Oltre al raddoppio occupazionale è da considerare il volume economico generato dagli investimenti previsti e dal coinvolgimento di consulenti e aziende terze che collaboreranno sia in fase di realizzazione che di funzionamento del nuovo impianto.

L’intervento, che partirà entro il primo semestre 2026, sarà sviluppato utilizzando le migliori tecnologie disponibili (Bat) e si pone come priorità il recupero di materia dai rifiuti industriali. Per Hasi il consolidamento di Sea e il contestuale revamping consentiranno di conseguire importanti sinergie operative sui clienti di Marche, Umbria e Abruzzo, i quali potranno anche beneficiare dell’ampio ventaglio di servizi a valore aggiunto Hasi come, ad esempio, il global waste management e i progetti di miglioramento finalizzati a riduzione e massimizzazione del recupero degli scarti.

“Questa importante operazione, grazie anche alla localizzazione baricentrica di Sea, consentirà, innanzitutto, l’estensione dei nostri servizi a una vasta area del centro Italia, ricca di distretti industriali che spesso soffrono la penuria di soluzioni per il trattamento e il recupero dei loro scarti - spiega Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente - Saremo inoltre in grado di estrarre rilevanti sinergie operative e commerciali con il territorio marchigiano facendo leva su ottimizzazione dei flussi, messa a fattor comune del know-how tecnico Hasi e proposizione cross-selling ai clienti Sea delle soluzioni a valore aggiunto sviluppate dal Gruppo Hera”.

“L’ingresso nel Gruppo Hera, grazie al know-how e alle risorse che la stessa società ha deciso di investire nella regione Marche, permetterà di creare un polo impiantistico tecnologicamente avanzato e a basso impatto ambientale posto al servizio delle aziende manifatturiere marchigiane aumentandone la competitività sul mercato extraregionale, nazionale ed estero”, spiega Alessandro Massi, presidente e amministratore delegato Sea.