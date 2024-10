Rinascente, a Milano la Beauty Hall nell'ex cinema Odeon

Rinascente scrive un nuovo capito della sua storia a Milano. Dal maggio del 2027, negli spazi di via Santa Radegonda dell'ex Teatro Odeon, inaugurerà la Rinascente Odeon Beauty Hall, oltre 3.000 metri quadri dedicati al mondo beauty. L'investimento del department store milanese è stato realizzato con la proprietà Kryalos Sgr, in qualità di gestore del Fondo Aedison ed è di oltre 40 milioni di euro, ai quali si uniranno 10 milioni da parte dei brand che saranno presenti nel nuovo spazio, per un totale di 50/55 milioni.

L'hub esperienziale di oltre 3mila metri quadri sarà dedicato alla bellezza in tutte le sue forme: più di 300 tra i migliori brand del settore make-up, skincare, fragranze e beauty bar oltre a servizi in cabina, medicina estetica avanzata, lanci in esclusiva e attivazioni uniche. Rinascente Odeon attirerà oltre 3 milioni di visitatori, con un turnover di circa 80 milioni di euro, già dal primo anno di apertura.

"Il primo anno ci aspettiamo di raddoppiare il giro d'affari delle due categorie, accessori-gioielli e beauty - dice l'amministratore delegato di Rinascente, Pierluigi Cocchini a margine della presentazione del progetto -. Oggi il segmento beauty vale circa 45 milioni, quindi il primo anno vorremmo farne subito 80, per poi andare oltre i 100 a maturità. Gli accessori valgono oggi circa 200 milioni e dovremmo arrivare a oltre 350 milioni. Questo è in linea con un aumento dei metri quadri di circa il 10% per due categorie che registrano tra le performance migliori". Non solo beauty: in Odeon Beauty Hall più di 700 metri quadri saranno dedicati all’area food, incluso un Caffè all'ingresso, nel piano terra, per offrire una'esperienza in perfetta connessione con l’edificio principale. Con questo progetto prenderà vita il Rinascente-district, che intende rivoluzionare i flussi urbani della zona, dando nuovo slancio a Via Santa Radegonda, via Agnello e lo stesso Corso Vittorio Emanuele. Il distretto sarà composto dal main building, Rinascente Annex e Rinascente Odeon Beauty Hall.

"Questo è un luogo di grande importanza per tutti i milanesi - afferma Mariella Elia, managing director Rinascente -. L'obiettivo è realizzare, con questa parte, un intero distretto. Con oltre 3mila mq vogliamo fare qualcosa di mai visto prima ed essere i primi in Italia a creare un beauty hub". Rinascente Odeon Beauty Hall avrà 3 piani e offrirà ai consumatori, dal Silver al Gen Z, un'esperienza a 360 gradi. "Vogliamo fare in modo che tutta Rinascente sia riconosciuta come il distretto di Milano di centro città". Nel primo anno sono previsti per il nuovo spazio 350 posti di lavoro "e poi puntiamo a 600/650 persone a regime nei primi tre anni di vita" spiega Elia.

Nel main building, in modo graduale e a partire da maggio 2027, l'universo accessori si arricchirà di un nuovo piano con un brand mix e un’offerta inedita per il mercato italiano, raddoppiando l’area di vendita a 2mila metri quadrati su due piani, suddivisi tra piano terra e Balcony. L’obiettivo è garantire al consumatore un’esperienza d’acquisto curata nei minimi dettagli, partendo dal layout accessibile degli interni fino ad arrivare alla selezione degli articoli: i marchi più prestigiosi della gioielleria e dell’orologeria e gli accessori luxury troveranno dunque la loro collocazione ideale. Come accaduto per l’apertura del secondo flagship della collezione a Roma, il palazzo su via del Tritone, all’angolo con via dei Due Macelli, Rinascente conferma il suo impegno sul territorio nel rispetto del valore culturale e architettonico delle aree interessate. Il progetto architettonico sarà curato dal celebre studio Marco Costanzi Architects. 'Ex Tenebris Vita', dalle tenebre nascerà la luce: con questo obiettivo l’architetto Marco Costanzi sta immaginando il percorso progettuale.

“Nell’ambito della realizzazione di questo progetto - commenta Paolo Bottelli, ceo di Kryalos - abbiamo prestato una forte attenzione nel preservare il valore storico e architettonico dell’edificio, dove ogni elemento decorativo significativo è stato prelevato per essere restaurato e riportato all’antico splendore, per essere poi riposizionato nella sua collocazione originaria a lavori ultimati. Il progetto è a inizio percorso ma oggi rappresenta una tappa intermedia. Volevamo dare nuova vita a questo punto della città che era nevralgico della passeggiata dei milanesi e dei milioni di turisti che frequentano questa strada. Speriamo di mantenere la connotazione culturale dell'edificio con attività culturali che si terranno nel piano interrato dell’edificio".

Sulla scorta del progetto originario degli anni ’20 del Teatro Odeon, è previsto un intervento di riqualificazione e restauro conservativo al piano interrato con il mantenimento dell’apparato decorativo originario della 'Sala 2', in accordo con la soprintendenza. Questa area ha accesso diretto dalla scala storica originale con accesso da Via S. Radegonda, preservando un’importante attività culturale della città, grazie a un intervento che garantirà la massima fruibilità delle sale. "Non è ancora stato definito un operatore o un'offerta per le sale - spiega l'ad Cocchini - ma ci aspettiamo di trovare un operatore che offra una programmazione per un maggior numero possibile di fruitori".

La chiusura dell'Odeon "è stata un motivo di disorientamento per i cittadini - spiega Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana di Milano -. Il fatto che sia Rinascente a rilanciare spazio è un motivo di grandissima soddisfazione. Rinascente Odeon Beauty Hall diventerà un centro di riferimento della Milano del futuro e anche la città farà la sua parte. Si tratta di un processo di rivitalizzazione. Rinnovarsi senza perdere la sua identità è il centro di questo progetto proprio come lo è quello della città".