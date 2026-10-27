circle x black
Cerca nel sito
 

Ristorazione collettiva, Guidelli: "È necessario aggiornare i criteri ambientali"

Segui Adnkronos su Google
27 ottobre 2026 | 09.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aggiornare i criteri ambientali minimi (CAM) per tenere conto dei cambiamenti che hanno interessato l'agricoltura negli ultimi sei anni. È la richiesta di Sara Guidelli, direttrice generale di Legacoop Agroalimentare, al Quarto Summit della Ristorazione Collettiva di Reggio Emilia. "In questi sei anni l'agricoltura è cambiata tanto", sottolinea Guidelli, richiamando le risposte alle tensioni internazionali e ai cambiamenti climatici, oltre ai progressi sul fronte della sostenibilità e delle produzioni Dop e Igp. L'obiettivo è trovare una sintesi tra le richieste dei capitolati e ciò che l'agricoltura italiana è oggi in grado di esprimere, valorizzando l'evoluzione della filiera senza fare passi indietro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Povertà in Italia, rischio più alto rispetto Ue - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza