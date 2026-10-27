Ristorazione collettiva, Guidelli: "È necessario aggiornare i criteri ambientali"

Aggiornare i criteri ambientali minimi (CAM) per tenere conto dei cambiamenti che hanno interessato l'agricoltura negli ultimi sei anni. È la richiesta di Sara Guidelli, direttrice generale di Legacoop Agroalimentare, al Quarto Summit della Ristorazione Collettiva di Reggio Emilia. "In questi sei anni l'agricoltura è cambiata tanto", sottolinea Guidelli, richiamando le risposte alle tensioni internazionali e ai cambiamenti climatici, oltre ai progressi sul fronte della sostenibilità e delle produzioni Dop e Igp. L'obiettivo è trovare una sintesi tra le richieste dei capitolati e ciò che l'agricoltura italiana è oggi in grado di esprimere, valorizzando l'evoluzione della filiera senza fare passi indietro.