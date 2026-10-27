Ristorazione collettiva, Nasi: "Le gare d'appalto devono essere sostenibili"

Le imprese della ristorazione collettiva devono poter contare su appalti economicamente sostenibili per garantire qualità, sicurezza alimentare e innovazione. Lo sottolinea Chiara Nasi, presidente di Cirfood, al Quarto Summit della Ristorazione Collettiva di Reggio Emilia. "Gli impegni che prendiamo sono impegni che costano e non possono continuare a ricadere esclusivamente sulle imprese", afferma Nasi, che richiama le stazioni appaltanti alla necessità di costruire un modello contrattuale equilibrato, capace di garantire la sostenibilità economica del servizio per entrambe le parti.