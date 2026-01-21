circle x black
Cerca nel sito
 

Roggerone (Assogasliquidi-Federchimica): "Investiremo per trovare soluzioni alternative ed equilibrate da un punto di vista ambientale oltre che sociale"

21 gennaio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il GPL risulta una soluzione economica e anche vantaggiosa rispetto alle altre alternative. Ci aspettiamo un graduale inserimento delle nuove normative. Cercheremo soluzioni alternative equilibrate da un punto di vista ambientale oltre che sociale e ci impegniamo a collaborare con le istituzioni per trovare, per il cliente finale, la giusta ed equilibrata soluzione energetica". Queste le parole di Marco Roggerone, presidente Gruppo GPL Combustione Assogasliquidi-Federchimica, in occasione dell'incontro dedicato al ruolo del GPL e delle sue versioni bio e rinnovabili nella transizione energetica dei settori residenziale, industriale e automotive, che si è tenuto a Palazzo Giustiniani, a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza