Rolleri (Confindustria Piacenza): "Tema cyber security è fondamentale, attacchi informatici sempre più frequenti"

"La nuova fiera che si apre oggi qui a Piacenza riguarda la cybersecurity, un tema che è trasversale a tutto il mondo economico e riveste un'importanza assolutamente fondamentale per tutte le nostre aziende. Siamo a rischio, siamo a rischio tutti i giorni, gli attacchi informatici diventano sempre più aggressivi e professionali”. Lo ha detto Francesco Rolleri, presidente Confindustria Piacenza, a margine della giornata inaugurale della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.