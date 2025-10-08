circle x black
Cerca nel sito
 

Romano (InfoCamere): "Basta faldoni e sportelli, tutto gestibile 24 ore su 24"

"Tutto questo si trova nel nuovo sito della Cciaa, progettato sulla base delle esigenze dell'utenza"

Romano (InfoCamere):
08 ottobre 2025 | 19.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Utilizzare il digitale come leva per sburocratizzare e semplificare le informazioni e dare una migliore efficienza ai servizi erogati. E' la strada indicata da Fabio Romano, responsabile Sviluppo Camere e Territorio di InfoCamere, durante la presentazione di 'Camera del futuro', il progetto di trasformazione digitale dell'ente camerale di Palermo ed Enna. "La 'Camera del futuro' - ha spiegato - è basata su agenti virtuali muniti di IA, sempre disponibili ad assistere imprese. Basta quindi faldoni cartacei e passaggi obbligatori agli sportelli, ma consultazioni immediate in ufficio o a casa, senza orari e limiti. Tutto questo si trova nel nuovo sito della Cciaa, progettato sulla base delle esigenze dell'utenza".

"Gli assistenti virtuali sono in grado di dare risposte autonomamente o di accompagnare l'imprenditore nella ricerca o nel fissare appuntamento con gli uffici, eventualmente anche virtuale - aggiunge - Questo è un supporto molto importante per le aziende che non hanno dipendenti, con il fine di inventariare e portare su digitale tutti i servizi attualmente erogati: semplificare, pagare, condividere documenti. Altro passaggio importante è quello di portare la Camera di Commercio nei territori, incontrando imprenditori presso enti partner e organizzazioni con cui sono state attivate collaborazioni”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trasformazione digitale sburocratizzazione semplificazione efficienza dei servizi
Vedi anche
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza