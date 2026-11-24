"Si tratta di un grande passo avanti che permette di monitorare le stazioni ancora di più di quanto già non si faccia". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, intervenendo a Palazzo Lombardia a Milano, all'incontro con la stampa dedicato alle misure di sicurezza nelle stazioni di FerrovieNord. Grazie ad un accordo siglato tra FerrovieNord, Regione Lombardia, diversi Comuni del territorio, le questure e le prefetture, infatti, i comandi della Polizia Locale potranno accedere in tempo reale alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle stazioni.