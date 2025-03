Rotocalco n° 10 del 12 marzo 2025

Imprese, Icam Cioccolato annuncia ampliamento del proprio stabilimento produttivo a Orsenigo; Close the gap: alla 5a edizione il progetto di Coop per la parità di genere e l’inclusione; Philip Morris International lancia in Italia i sacchetti di nicotina ZYN; Cyberbullismo, a Roma l’evento conclusivo del progetto “Giovani Generazioni” di Moige; Clima: con il progetto Return strategie per reagire al rischio climatico; “Innamorati di te, il workshop dedicato alle donne”; Honor al MWC 2025: Alpha Plan e intelligenza artificiale ridefiniscono il futuro tech.