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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 20 del 20 maggio 2026

21 maggio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
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Made in Italy: Oro Saiwa: 70 anni di eccellenza e valore per l'Italia; Mostre: Gruppo Lavazza lancia 'Museo sospeso' per una cultura più inclusiva; A Tuttofood 2026 Felicia propone la sua visione: innovazione e benessere al centro della strategia; Career Day Luiss: da trent'anni un hub di opportunità per il futuro dei giovani; TuttoFood: Farchioni1780 annuncia l'evoluzione de Il Casolare con legumi e farine; Sostenibilità: al via a Milano ReNest, il viaggio nel futuro del cibo promosso da Nestlé; Il tartufo italiano guarda al futuro senza perdere le radici; Trasporti: a Fiera Milano Transpotec-Nme, la mobilità per merci e persone; Arca Blue Leaders: al Plemmirio un'azione concreta contro le reti fantasma; Vitello: Assocarni lancia da TuttoFood il progetto europeo per promuovere le virtù della filiera;Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria Garibaldi di Napoli; Arte, al MAXXI la mostra "Italia di Moda" racconta i luoghi del Paese in 48 scatti; BeGreat a Montecarlo: lo sport come ecosistema di talento e responsabilità; Food & Beverage: Birra Moretti celebra il piacere autentico della tavola italiana; Innovazione: a Mind 'Together Beyond', un confronto su Ai, salute e gli spazi urbani del futuro; Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta 'Viaggiare con Leggerezza' "Vogliamo farci motore di cultura"; Mulino Bianco lancia la nuova campagna 'Dove la natura è una storia buona; "Assapora la purezza": l'arte urbana porta la montagna in città.

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