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Sabatini (Usr Lazio): "Nasce il primo corso Its in Italia dedicato alla transizione energetica"

08 ottobre 2026 | 11.15
Redazione Adnkronos
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"Rispetto alla tematica specifica della transizione energetica, da un lato i nostri ragazzi sono protagonisti perché profondamente consapevoli, mentre dall'altro vivono allo stesso tempo un gap di competenze per poter poi effettivamente inserirsi in questo mondo lavorativo. Questo è il primo corso in Italia con queste tematiche. Abbiamo creduto fortemente nella nuova filiera quattro più due", la formazione che unisce 4 anni di scuola superiore a 2 anni di specializzazione presso un Its Academy. "Nel Lazio ne sono attive quarantadue. Abbiamo un primato tra le regioni italiane". Sono le parole di Anna Paola Sabatini, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale (Usr) per il Lazio alla presentazione, a Roma, della Fondazione Green Innovation ITS Academy, nata su impulso del gruppo Maire per rispondere all'esigenza di formare tecnici altamente specializzati nella decarbonizzazione e nell'economia circolare. Entro il mese di novembre 2026 prenderà il via il primo corso ITS in "Energy Transition Specialist".

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