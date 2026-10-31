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Saccani (Consorzio Tutela Mozzarella di bufala campana Dop): "Aprire all'innovazione per difendere la tipicità"

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31 ottobre 2026 | 09.01
Redazione Adnkronos
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"Sembra una contraddizione, ma per mantenere la tipicità dobbiamo aprire la porta all'innovazione". Lo ha detto Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, a margine del 'World Buffalo Congress' a Sorrento. Per il direttore le nuove tecnologie sono la leva per superare i limiti di shelf life e logistica che oggi concentrano l'export sui mercati vicini, a partire dalla Francia, e raggiungere piazze più lontane come Stati Uniti e Giappone, senza rinunciare all'eccellenza qualitativa, unica base su cui competere.

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