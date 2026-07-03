SAF, Di Stefano (Enilive): "Servono strumenti per sviluppare biocarburanti su scala"

"Con quali mezzi e con quali strumenti normativi, industriali, di investimento possiamo rendere fattibile e utilizzabile la massima espressione" del potenziale dei biocarburanti: "questa dovrebbe essere la domanda di rilevanza". Lo ha detto Andrea Di Stefano, responsabile Affari regolatori e Market design di Enilive, intervenendo alla presentazione dello studio "Sinergie tra agricoltura e trasporto aereo per la produzione di SAF", nell'ambito del terzo incontro della Fondazione Pacta sulla riduzione delle emissioni del trasporto aereo.