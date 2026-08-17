circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, attacco di Kiev nella regione di Belgorod: sei morti e quattro feriti tra cui un bambino

Razzi contro il villaggio di Koloskovo, nel distretto di Valuysky, a circa quindici chilometri dal confine

Ucraina, attacco di Kiev nella regione di Belgorod: sei morti e quattro feriti tra cui un bambino
17 agosto 2026 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sei persone sono state uccise e quattro - tra cui un bambino - sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione, Aleksander Shuvaev, sulla piattaforma di messaggistica Max. "I terroristi di Kiev hanno lanciato razzi contro il villaggio di Koloskovo, nel distretto di Valuysky, a circa quindici chilometri dal confine. Sei civili sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti, tra cui un bambino", ha scritto Shuvaev.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina ucraina russia ucraina news ucraina oggi ucraina russia news oggi ucraina guerra ucraina russia guerra
Vedi anche
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video
Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi, il ricordo del vigile del fuoco: "Sembrava caduta una bomba" - Video
Quadri di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a Parma, il video dei ladri in azione
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi imita il 'moonwalk'. L'ironia di Totti: "Ma che ti sei operata all'anca?"
Sara Curtis, l'abbraccio emozionante con i genitori dopo il nuovo record del mondo - Video
Venezia, avvistato un delfino nel Canal Grande. Il sindaco: "Proteggiamolo" - Video
Como, incendio boschivo sul monte Goj: 100 vigili del fuoco a lavoro - Video
Mercati sui massimi, Nasdaq sopra i 30.000 e petrolio in calo - Video
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza