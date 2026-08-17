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Meteo, cambia tutto: temporali e grandinate in arrivo, calo delle temperature dal 20 agosto

Attesa una perturbazione intensa soprattutto al Nord e lungo i settori tirrenici

Maltempo al mare - (Adnkronos)
Maltempo al mare - (Adnkronos)
17 agosto 2026 | 09.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo settimane di caldo record e anticiclone subtropicale, il meteo in Italia è pronto a cambiare: da oggi, lunedì 17 agosto, aumentano temporali e instabilità al Nord e su parte del Centro, mentre da giovedì 20 agosto è attesa una perturbazione più intensa, con forti temporali, grandinate e un deciso calo delle temperature soprattutto al Nord e lungo i settori tirrenici.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, illustra l'evoluzione dei prossimi giorni, spiegando che la prima fase di questo sblocco si manifesterà nella giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Assisteremo a un primo passaggio temporalesco, relativamente contenuto, che coinvolgerà in primis la cerchia alpina e prealpina, il Nord-Est, il Levante ligure, l'alta Toscana e il versante adriatico. Martedì 18 i rovesci scivoleranno rapidamente verso le regioni del Sud, mentre sul resto della Penisola si farà strada una temporanea pausa anticiclonica con ampie schiarite.

L'elemento di maggiore rilevanza della nuova settimana si concretizzerà tuttavia a partire da giovedì 20 agosto. I modelli matematici concordano nell'indicare l'arrivo di una perturbazione ben più strutturata che andrà ad affondare il colpo a partire dal Nord-Ovest, per poi estendersi a tutto il Settentrione e ai settori tirrenici. Data la grandissima quantità di energia termica e umidità accumulata al suolo e sulle superfici marine, questo peggioramento potrà dar luogo a forti temporali e grandinate.

Per quanto riguarda il quadro termico, la prima rinfrescata tra lunedì e martedì porterà un calo delle temperature piuttosto contenuto, utile comunque a smorzare le punte di caldo più esasperato. La flessione termica si farà invece decisamente più marcata nella seconda metà della settimana al Nord e sulle regioni tirreniche, proprio in concomitanza con la fase di maltempo più intenso. Trattandosi di un'evoluzione a metà settimana, occorrerà comunque monitorare i prossimi aggiornamenti per definire con precisione i dettagli delle zone più colpite.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 17. Al Nord: temporali specie su est Lombardia e Nordest. Al Centro: possibili acquazzoni, soprattutto sulle adriatiche. Al Sud: soleggiato, locali piogge sui monti.

Martedì 18. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole, instabile su Appennini e zone vicine. Al Sud: temporali sui rilievi, sole altrove.

Mercoledì 12. Al Nord: stabile, qualche temporale sui rilievi. Al Centro: sereno, instabile sui monti. Al Sud: soleggiato acquazzoni sui monti.

Tendenza: da giovedì 20 forti temporali al Nord e regioni tirreniche.

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