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Terremoto in Indonesia, nuova scossa di magnitudo 5.6: continua l'emergenza

L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. Nessun allarme tsunami è stato attivato

Terremoto in Indonesia
Terremoto in Indonesia
17 agosto 2026 | 07.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata al largo delle coste dell'Indonesia alle 2:46 (ora italiana), secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. Non è stato diramato alcun allarme tsunami.

La scossa si inserisce nella lunga sequenza di terremoti che sta interessando l'Indonesia dopo il devastante sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito la provincia di Nusa Tenggara Orientale, sull'isola di Flores. Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 53 persone, mentre oltre 130 sono rimaste ferite.

La situazione resta particolarmente difficile nelle aree più vicine all'epicentro. Le squadre di soccorso continuano a cercare eventuali superstiti sotto le macerie, mentre frane e danni alle infrastrutture complicano gli spostamenti e le operazioni di emergenza. Circa 5.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e a trovare riparo in strutture temporanee.

La scossa principale di sabato ha provocato ingenti danni e ha fatto scattare anche un'allerta tsunami, successivamente revocata. Nei giorni successivi sono state registrate centinaia di repliche, alcune delle quali di forte intensità. Secondo le autorità indonesiane, le scosse di assestamento registrate dall'inizio dell'emergenza sono ormai quasi 1.600.

Il terremoto del 15 agosto è considerato il più grave registrato in Indonesia dal sisma del 2022 a Cianjur, nell'isola di Giava. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Nusa Tenggara Orientale e hanno mobilitato migliaia di militari e agenti di polizia per le operazioni di soccorso e distribuzione degli aiuti.

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