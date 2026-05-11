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Sagramola: "Il Mare è la nostra culla ma soffre"

11 maggio 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
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"Il mare è in sofferenza a livello globale, il Mediterraneo è un luogo dove gli effetti del riscaldamento del clima si sentono più intensificati rispetto ad altri luoghi. Il mare è la nostra culla e soffre, di sfruttamento e di inquinamento. E' importante riportare l'attenzione lì". Così Sveva Sagramola, presidente di giuria della III edizione della rassegna letteraria 'Pagine d'aMare' svoltasi a Palazzo Gambacorti di Pisa - , promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per il 2026, con il Comune di Pisa.

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