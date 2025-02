Possibile fusione tra Saipem e Subsea7. Le due società hanno annunciato di aver rovato un accordo per dar vita a un leader globale nel settore energy services chiamato Saipem7, con un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro, ricavi per circa 20 miliardi di euro ed Ebitda di oltre 2 miliardi di euro.

"Sono molto orgogliosa dell'operazione proposta, che creerà un'azienda leader nei servizi energetici con headquarter in Italia, regole europee e footprint globale", ha detto la presidente di Saipem Elisabetta Serafin. "Sono fiduciosa -aggiunge- che la cultura dell'eccellenza nell'ingegneria e le capacità operative di Saipem si fonderanno perfettamente, creando valore per tutti gli azionisti".

"Saipem e Subsea7 sono due società con una forte complementarietà in termini di attività presenza geografica e clienti. Attraverso una integrazione lungo tutta la acatena del valore, la fusione proposta può creare un leader globale in servizi energetici con soluzioni ad ampio raggio e capacità ed esperienza di alto livello, grazie a una forza lavoro di più di 45 mila persone in più di 60 paesi", ha sottolineato Alessandro Puliti, ad di Saipem, nella conference call di presentazione dell’accordo tra le due società. Puilti ha posto l'accento sul fatto che "la transazione ha una forte logica" per entrambe le società con il potenziale di sbloccare possibili sinergie" stimate in 300 milioni di euro l'anno.

"Il feedback iniziale dei nostri clienti circa l'accordo con Subsea7 è positivo e sono sicuro che apprezzeranno molto" le possibilità offerte dalla nuova società, ha continuato Puliti. "Credo che non si possa mai sottolineare a sufficienza quanto sia importante per i clienti avere una flessibilità" nell'implementazione dei contratti, aggiunge.

Per John Evans, ceo di Subsea7, "la società risultante dalla fusione tra Saipem e Subsea7 potrebbe beneficiare di una base clienti più ampia e di una presenza globale più forte, mentre i clienti beneficerebbero di un’offerta di servizi migliorata, di migliori capacità operative dei progetti e di un quadro patrimoniale rafforzato nelle nuove tecnologie". "Le due aziende -ha sottolineato- sono molto complementari". L'operazione, quindi, potrebbe "garantire un bilancio solido".

In cosa consiste l'accordo

La società risultante dalla fusione tra Saipem e Subsea7 (la “Combined Company”) sarà ridenominata Saipem7 e avrà un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro, ricavi per circa 20 miliardi di euro ed Ebitda di oltre 2 miliardi di euro. Avrà un’organizzazione globale con oltre 45.000 persone, fra cui più di 9.000 ingegneri e project manager, si legge in una nota. Potrà contare su una forte complementarità in termini di presenza geografica, competenze e capacità, flotte navali e tecnologie, al servizio di una base di clienti globale

Gli azionisti di Saipem e Subsea7 deterranno in misura paritetica (in rapporto 50-50) il capitale sociale della Combined Company. Gli azionisti di Subsea7 riceveranno 6,688 azioni di Saipem per ogni azione Subsea7 detenuta. Subsea7 distribuirà un dividendo straordinario di 450 milioni di euro immediatamente prima del perfezionamento dell'operazione. Ci si aspetta che la Proposed Combination generi un valore significativo per gli azionisti di Saipem e Subsea7. Si prevedono sinergie annuali pari a circa 300 milioni di euro dal terzo anno successivo al completamento della fusione, con costi one-off connessi all'ottenimento di tali sinergie pari a circa 270 milioni di euro.

La Combined Company avrà azioni quotate sia sulla borsa di Milano che su quella di Oslo. Siem Industries, azionista di riferimento di Subsea7, CDP Equity ed Eni, azionisti di riferimento di Saipem, hanno espresso il loro forte supporto e hanno indicato l’impegno a votare a favore dell’operazione. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nella seconda metà del 2026. I top management di Saipem e Subsea7 condividono la convinzione che vi sia un solido razionale nella creazione di un leader globale nel settore energy services, considerando, in particolare, le crescenti dimensioni dei progetti dei Clienti. Saipem e Subsea7 sono fortemente complementari in termini di offerta di mercato e di aree geografiche. L'unione dei due business creerebbe ulteriore valore per gli azionisti sia nell’attuale contesto di mercato, sia nel lungo termine.

CDP Equity, Eni e Siem Industries hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding separato, in cui si sono impegnati a sostenere la Proposed Combination e concordato i termini di un Patto Parasociale che sarà efficace dal completamento della stessa. In tale ambito è previsto che il presidente del Consiglio di Amministrazione della Combined Company sia designato da Siem Industries, mentre l'amministratore delegato sia designato da CDP Equity ed Eni. In aggiunta, è attualmente previsto che Alessandro Puliti sia nominato amministratore delegato della Combined Company, mentre è attualmente previsto che John Evans sia nominato amministratore delegato della società che gestirà il business Offshore della Combined Company. Tale business comprenderà tutte le attività di Subsea7 e le attività Offshore Engineering & Construction di Saipem.