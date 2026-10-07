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Salone Csr 2026: Scandella (Acinque Energia), 'iniziata collaborazione con Bee.4 all'interno del carcere di Bollate'

07 ottobre 2026 | 08.27
Redazione Adnkronos
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"Acinque ha iniziato da poco una collaborazione con la cooperativa Bee.4 che opera all'interno del carcere di Bollate. Si tratta di una cooperazione partita da un'esigenza concreta della società, quindi da dei bisogni per riuscire a trovare un fornitore che ci fornisse delle attività ad altissimo valore aggiunto per noi, ma anche per i nostri clienti. Il lavoro è centrale, è stato il nostro punto di partenza perché il lavoro in carcere per un detenuto non è solo importante, ma diventa vitale perché degli obiettivi, delle responsabilità e anche una fonte di reddito e questo è cruciale per l'inserimento in società delle persone che sono attualmente detenute". Lo afferma Anna Scandella, Responsabile Operations Acinque Energia, in occasione della 14esima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione, in svolgimento a Milano. L'appuntamento, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, favorisce l'incontro, l'aggiornamento e la condivisione.

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