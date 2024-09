Salone Nautico, Stella (Confindustria Nautica): "Design Innovation Award premio molto ambito"

Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, sottolinea come il Design Innovation Award sia sempre considerato molto importante dalle aziende nautiche. "I dati del nostro settore sono in crescita da sette anni e quest'anno abbiamo raggiunto il primato come paese esportatore di imbarcazioni da diporto e con questo riconoscimento premiamo le innovazioni tecnologiche e sostenibili" ha spiegato a margine dell'evento di premiazione. Il Design Innovation Award è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica e di valorizzare l’innovazione promuovendo l’immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova attraverso i loro più recenti prodotti.