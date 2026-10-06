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Salvini: "Ampliamento A1 per un'Italia più moderna, sicura e veloce"

06 ottobre 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
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Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha partecipato alla cerimonia per l'abbattimento dell'ultimo diaframma della nuova galleria San Donato, nell'ambito dell'ampliamento della A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. "Abbiamo 13 miliardi di cantieri aperti in Toscana, 250 miliardi in tutta Italia. È una bella giornata perché significa gratificare centinaia, anzi migliaia, di operai, di tecnici, di ingegneri, di geometri, di piccoli imprenditori che rendono possibile un'Italia più moderna, più sicura, più veloce, con meno traffico, meno inquinamento", ha dichiarato Salvini, sottolineando il valore degli investimenti nelle infrastrutture per il Paese.

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