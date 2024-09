Samsung presenta Jet Bot Combo AI: il robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di funzioni potenziate dall’AI

A IFA 24 il robot aspirapolvere e lavapavimenti Jet Bot Combo AI di Samsung, pensato per semplificare le pulizie domestiche: riconosce il tipo di pavimento da pulire per regolare il movimento delle spazzole e la potenza ed è dotato di una telecamera che, grazie all’AI Object Recognition rileva anche gli oggetti più piccoli. Jet Bot Combo AI aspira, lava i pavimenti, si svuota e si pulisce da solo. Infine, grazie ad una estensione nell’app SmartThings è possibile tenere d’occhio i propri animali domestici e ricevere una notifica in casi specifici.