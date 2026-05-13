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Sanna (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori UIB): "La presenza di A2A rappresenta un importante elemento di ispirazione per il tessuto imprenditoriale locale"

13 maggio 2026 | 17.10
Redazione Adnkronos
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"La presenza di A2A rappresenta un importante elemento di ispirazione per il tessuto imprenditoriale locale" ha dichiarato Stefano Sanna Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione industriale di Biella commentando la presentazione dell'ottavo bilancio di sostenibilità. "A2A ha una dimensione industriale capace di offrire modelli organizzativi, strategie e pratiche innovative da cui anche le imprese più piccole possono trarre spunto" ha poi concluso il Presidente dei Giovani Imprenditori.

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