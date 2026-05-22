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Sapio cresce in Europa, acquisita la francese Experf

Il gruppo prosegue il proprio percorso di sviluppo internazionale con un'operazione nel settore healthcare

Logo Sapio - Foto da ufficio stampa
Logo Sapio - Foto da ufficio stampa
22 maggio 2026 | 12.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Gruppo Sapio ha siglato un accordo per l'acquisizione dal gruppo francese Bastide di New Medical Concept, holding del gruppo Experf, società specializzata nei servizi di infusione e nutrizione domiciliare. L'operazione - informa una nota - consente a Sapio di posizionarsi in Francia come uno dei principali attori nell'ambito della terapia infusionale domiciliare e di rafforzare la propria leadership nella nutrizione domiciliare. Due servizi fondamentali per la gestione di pazienti cronici e fragili, che permettono la somministrazione di farmaci e nutrienti direttamente a casa, migliorando la qualità della vita, riducendo il ricorso all’ospedalizzazione ma garantendo al tempo stesso una continuità di cura tra ospedale e domicilio. Ǫuesta acquisizione - si legge - rappresenta un passaggio chiave nel piano strategico di Sapio, il cui obiettivo è la crescita sostenibile in Europa e il consolidamento nel settore healthcare, caratterizzato da forti prospettive di sviluppo.

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Grazie a una rete capillare e consolidata di 28 agenzie e un fatturato di oltre 42 milioni di euro, Experf - riporta la nota - rappresenta un asset di grande valore, perfettamente complementare alle attività che Sapio, il cui fatturato ha superato la soglia del miliardo di euro, già svolge nel Paese. Ǫuesta evoluzione rende la società un importante acceleratore per la strategia di consolidamento e sviluppo in Francia, contribuendo al ruolo leader nel settore e a rafforzare la vicinanza ai pazienti. "Siamo estremamente soddisfatti di aver firmato l'accordo per l'acquisizione di Experf - dichiara Mario Paterlini, Ceo Gruppo Sapio - Ǫuesta acquisizione rappresenta un'ulteriore tappa importante nella nostra strategia, che mira a garantire una crescita sostenibile in Europa, in particolare nel settore sanitario, caratterizzato da un forte dinamismo. Grazie alla sua presenza consolidata sul territorio francese, Experf costituirà un acceleratore per la nostra strategia di consolidamento ed espansione nel Paese".

Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, inclusi i processi di informazione e consultazione con le rappresentanze dei lavoratori. Il Gruppo Sapio - concldue la nota - è stato assistito da Goodwin Procter LLP in qualità di consulente legale e da Eight Advisory come consulente finanziario e fiscale. Marsh ha supportato la due diligence assicurativa.

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gruppo sapio experf
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