Scaglia (Amministratore Delegato Syngenta Italia):"I nostri 4 pilastri: produrre di più con meno impatto, agricoltura rigenerativa , prosperità rurale, sostenibilità delle nostre operazioni"

"Mantova per noi è un'occasione di grande visibilità, soprattutto per un pubblico più ampio che va anche oltre quello dell'agricoltura a cui noi siamo abituati. Quest'anno abbiamo deciso di presentare le nostre priorità riguardo la sostenibilità. Per noi la sostenibilità è un impegno che ormai perseguiamo da molti anni, quest'anno vorremmo andare oltre la parola o il significato della parola e dare un significato quindi concreto alla sostenibilità." Sono le parole di Massimo Scaglia AD di Syngenta Italia intervenuto al convegno Sostenibilità e Innovazione: il futuro dell'agricoltura italiana" evento inserito nel calendario del Food&Science Festival di Mantova.