Scaleway lancia in Svezia primo supercomputer IA fuori da Francia

Scaleway, sussidiaria Ia e cloud del gruppo francese Iliad, ha scelto la Svezia per installare il primo supercomputer commerciale per l'Ia basato sui processori del gigante statunitense dei chip Amd. L'annuncio arriva nel contesto della conferenza Ai-Pulse 2026, a Parigi, e rappresenta un salto in avanti nell'espansione di Scaleway in Europa, trattandosi del suo primo supercomputer per l'Ia costruito fuori dalla Francia, in linea con l'obiettivo dell'azienda di porsi come soluzione per il potenziamento della sovranità tecnologica europea.

Come sottolineano Scaleway e Amd in un comunicato, il progetto mira ad ampliare la gamma di tecnologie Ia a disposizione delle aziende europee garantendo una maggiore varietà di architetture di calcolo su cui sviluppare le proprie soluzioni. In un panorama dominato dalla rivale Nvidia, il nuovo supercomputer si basa su processori grafici Amd Instinct MI355X e del software aperto Amd ROCm, "offrendo ai clienti Scaleway l'accesso a capacità di calcolo IA ad alte prestazioni e a un ecosistema software aperto" pensato per sostenere lo sviluppo e l'esecuzione di carichi di lavoro IA su larga scala.

Sullo sfondo, la corsa delle aziende europee dedite all'Ia e la necessità di competere con Usa e Cina, ma anche avvalersi dei loro modelli, puntando a creare un ecosistema europeo i grado di tenere il passo con la frontiera della tecnologia. Man mano che aumentano dimensioni e complessità dei nuovi modelli di Ia cresce anche il bisogno di infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni, capaci di sostenere i carichi di allenamento e inferenza richiesti: Scaleway, braccio IA e cloud del quinto operatore telco in Europa, punta a rispondere a questa necessità, offrendo al contempo la "flessibilità necessaria" alle aziende sviluppatrici di soluzioni IA e infrastrutture basate in Ue.

"Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con Amd e di mettere la potenza della tecnologia Amd Instinct a disposizione delle aziende di tutta Europa su questa scala", rileva l'ad di Scaleway Damien Lucas, sottolineando che la scelta di costruire il nuovo supercomputer in Svezia "rende questo traguardo particolarmente significativo, mentre continuiamo ad ampliare la nostra presenza e i nostri investimenti in Europa". Per Stephanie Dismore, vicepresidente senior di Amd per la regione Emea, la collaborazione con Scaleway "aiuterà le organizzazioni ad accedere alle capacità di calcolo ad alte prestazioni e alle soluzioni software aperte necessarie per sviluppare e gestire su larga scala workload Ia particolarmente complessi".

Al progetto lavorano diversi partner tecnologici: la francese Bull si occupa di integrazione e installazione del cluster di processori, dai rack al raffreddamento fino alla manutenzione dell'hardware, mentre Giga Computing (Taiwan) fornisce i server, Hpe Networking (Usa) mette a disposizione le soluzioni di rete ethernet, Vast Data (Usa) la piattaforma dati e Motul (Francia) il fluido per il raffreddamento a liquido, evidenzia il comunicato.

La Svezia è considerata da Scaleway un mercato strategico per la crescita nel Nord Europa, dove l'azienda aveva già siglato a maggio una partnership con la telco locale Tele2 per un'offerta di cloud e IA sovrani. Tra i fattori della scelta ci sono un solido ecosistema tecnologico e un mix energetico perlopiù a basse emissioni: "con l'aumento della domanda di capacità di calcolo per l'intelligenza artificiale, il luogo e le modalità di implementazione di queste risorse assumono un'importanza sempre maggiore", osserva il comunicato.